Елизавета Туктамышева показала свои любимые костюмы для выступлений

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе создания костюмов для выступлений и опубликовала в своём «инстаграме» несколько фотографий в различных костюмах.
«Как создаются костюмы для выступлений. Начинаем с эскиза. Дизайнер обязательно слушает музыку к программе или приезжает на лёд и смотрит, как я выгляжу в своём новом образе, затем уже рисует эскиз.
Дальше несколько примерок и тренировки уже в готовом платье. На льду оно выглядит иначе, и мне надо привыкнуть к нему.
В идеальном мире всегда есть время на то, чтобы после нескольких тренировок иметь возможность что-то откорректировать и внести изменения в платье. Но когда мы жили в таком мире? Кажется, это не мой вариант. В любом случае я очень люблю свои костюмы и собрала коллекцию самых-самых», — написала Туктамышева под одной из фотографий.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
- 19 мая 2020
-
20:58
-
20:35
-
19:26
-
18:45
-
18:35
-
17:27
-
16:11
-
15:08
-
14:25
-
13:18
-
11:58
-
11:37
-
10:18
-
09:52
-
09:40
-
09:17
- 18 мая 2020
-
21:05
-
20:30
-
18:51
-
18:36
-
16:06
-
15:36
-
15:31
-
14:42
-
13:10
-
12:58
-
11:58
-
11:14
-
10:21
-
09:38
-
09:04
- 17 мая 2020
-
22:29
-
20:45
-
19:06
-
17:53