Елизавета Туктамышева показала свои любимые костюмы для выступлений

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе создания костюмов для выступлений и опубликовала в своём «инстаграме» несколько фотографий в различных костюмах.

«Как создаются костюмы для выступлений. Начинаем с эскиза. Дизайнер обязательно слушает музыку к программе или приезжает на лёд и смотрит, как я выгляжу в своём новом образе, затем уже рисует эскиз.

Дальше несколько примерок и тренировки уже в готовом платье. На льду оно выглядит иначе, и мне надо привыкнуть к нему.

В идеальном мире всегда есть время на то, чтобы после нескольких тренировок иметь возможность что-то откорректировать и внести изменения в платье. Но когда мы жили в таком мире? Кажется, это не мой вариант. В любом случае я очень люблю свои костюмы и собрала коллекцию самых-самых», — написала Туктамышева под одной из фотографий.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.