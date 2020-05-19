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Елизавета Туктамышева показала свои любимые костюмы для выступлений

Елизавета Туктамышева показала свои любимые костюмы для выступлений
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе создания костюмов для выступлений и опубликовала в своём «инстаграме» несколько фотографий в различных костюмах.

«Как создаются костюмы для выступлений. Начинаем с эскиза. Дизайнер обязательно слушает музыку к программе или приезжает на лёд и смотрит, как я выгляжу в своём новом образе, затем уже рисует эскиз.

Дальше несколько примерок и тренировки уже в готовом платье. На льду оно выглядит иначе, и мне надо привыкнуть к нему.

В идеальном мире всегда есть время на то, чтобы после нескольких тренировок иметь возможность что-то откорректировать и внести изменения в платье. Но когда мы жили в таком мире? Кажется, это не мой вариант. В любом случае я очень люблю свои костюмы и собрала коллекцию самых-самых», — написала Туктамышева под одной из фотографий.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

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