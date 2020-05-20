Ученица Плющенко сделала аксель на роликах. Видео

Российская фигуристка Анастасия Соколова, ученица академии Евгения Плющенко, сделала аксель на роликах. Видео опубликовано в «инстаграме» спортсменки, который ведёт её мама.

«Вот так и докатились до акселя на роликах. Мои первые попытки. Кто-нибудь пробовал прыгать аксель в роликах? И как получается?» — говорится в подписи к видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Евгений завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.

Ранее в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе перешла 15-летняя фигуристка Александра Трусова.