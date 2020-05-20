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11-летняя ученица Плющенко на асфальте исполнила два четверных прыжка. Видео

11-летняя ученица Плющенко на асфальте исполнила два четверных прыжка. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

11-летняя российская фигуристка Софья Титова, которая занимается в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложила в свой «инстаграм» видео, в котором запечатлено, как она исполнила на асфальте два четверных прыжка. Спортсменка прыгнула каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, а также тройной аксель.

«Прыжки с вечерней тренировки. Когда же нам разрешат кататься?!» – написала фигуристка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В январе 2020 года Титова одержала победу на первенстве Москвы младшего возраста. В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает в карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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