Источник: Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернётся в Россию из США в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.
«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», — говорит источник.
Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, профессиональная фигуристка, на постоянной основе проживает в США.
Напомним, начиная с 21 марта в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина группа Тутберидзе приостановила тренировки на катке комплекса «Хрустальный». Среди учениц Этери Георгиевны — Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Даниил Самсонов.
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