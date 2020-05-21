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Источник: Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США

Источник: Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернётся в Россию из США в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», — говорит источник.

Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, профессиональная фигуристка, на постоянной основе проживает в США.

Напомним, начиная с 21 марта в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина группа Тутберидзе приостановила тренировки на катке комплекса «Хрустальный». Среди учениц Этери Георгиевны — Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Даниил Самсонов.

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