Софья Самодурова станцева под песню. Видео

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка станцевала перед камерой.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.

Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Предыдущий сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Таким образом, организаторам из-за пандемии коронавируса не удалось провести чемпионат мира, который должен был проходить в марте в Монреале (Канада).

15 мая стало известно, что Самодурова вместе с Анастасией Гуляковой и Ксенией Синицыной вошла в резервный состав сборной России на сезон-2020/2021.