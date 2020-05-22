Софья Самодурова станцева под песню. Видео
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка станцевала перед камерой.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.
Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
Предыдущий сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Таким образом, организаторам из-за пандемии коронавируса не удалось провести чемпионат мира, который должен был проходить в марте в Монреале (Канада).
15 мая стало известно, что Самодурова вместе с Анастасией Гуляковой и Ксенией Синицыной вошла в резервный состав сборной России на сезон-2020/2021.
Софья Самодурова станцевала под несколько треков певицы Рианны
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