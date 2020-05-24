Радионова: когда Тарасова «впряглась» за меня, поняла, что не могу её подвести

Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014), бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, победительница и неоднократный призёр чемпионатов России по фигурному катанию Елена Радионова назвала главный успех в карьере.

«Главный успех в карьере — юниорский чемпионат мира. Хотя, казалось бы, это должна быть бронза чемпионата мира или чемпионат России. Вторая победа на юниорском чемпионате мира, которая далась тяжело, потому что подготовка была нелёгкой. Была травма, стоял вопрос, поеду ли вообще.

За год до этого выиграла золото, и мне казалось, что могу поехать туда без отбора. Но правила такие, что всё равно ты должен каждый год отбираться. Из-за травмы не могла поехать на юниорский чемпионат России. Стоял выбор между мной и девочкой, которая тогда заняла третье место.

Спасибо Татьяне Анатольевне Тарасовой. Она тогда сказала: «Она поедет, она сможет». Тарасова настояла. Хотя у меня были сомнения, смогу ли, а как нога. И когда Татьяна Анатольевна «впряглась» за меня, я поняла, что в первую очередь не могу её подвести.

Ехала с мыслями, что должна победить. Конечно, были сомнения, но понимала, что мне нужно только побеждать. Одно дело – завоевывать титул, совсем другое – подтверждать его. Это гораздо ответственнее, волнительнее.

Поэтому эта медаль для меня очень значимая, незабываемая. Хочется поблагодарить Татьяну Анатольевну, что верила в меня», — сказала Радионова в прямом эфире в «Инстаграме» с Татьяной Волосожар.