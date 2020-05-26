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Евгения Медведева попала в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун

Евгения Медведева попала в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, которые использовали популярный в японской культуре образ Сейлор Мун. Напомним, спортсменка выступала в образе героини японского аниме в показательных номерах.

Рейтинг составлен японским изданием Crank In. Помимо Медведевой в него вошли модель Тейлор Хилл, певицы Билли Айлиш и Холзи и актриса Эмили Бетт Рикардс.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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