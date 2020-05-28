Глава Удмуртии заразился коронавирусом. Недавно он встречался с Загитовой

Глава Удмуртии Александр Бречалов прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом чиновник сообщил на своей странице «Вконтакте». Бречалов отметил, что примерно понимает, что мог заразиться — с заражённым человеком он контактировал 21 мая.



18 мая Бречалов лично поздравил с восемнадцатилетием олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову, о чём отчитался в соцсетях. На встрече также присутствовала мама фигуристки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В России зафиксировано более 370 тысяч случаев заражения, 142 тысячи человек излечились.



На территории Удмуртской Республики, по состоянию на утро 27 мая, выявлено 583 заражённых, 347 из которых выздоровели.