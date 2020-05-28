Аделина Сотникова ответила на вопрос, будет ли продолжать заниматься фигурным катанием

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма». Один из подписчиков спросил спортсменку, которая ранее объявила о завершении карьеры, будет ли она продолжать заниматься фигурным катанием.
«Для себя, конечно, я буду заниматься, немножечко тренироваться, потому что лёд — это мой антистресс, я там кайфую. Ну и когда 20 лет отдаёшь себя, тут уже невозможно без него жить», — рассказала она.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.
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