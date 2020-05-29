«Абсолютно не понравилось». Подписчики раскритиковали Елену Ильиных за фото

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото, которое вызвало противоречивую реакцию подписчиков: одним оно понравилось, другим — нет.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Красотуня».

«Елена Прекрасная! Вы с Сергеем очень гармоничная, красивая пара!»

«Леночка, вы красавица, но эта единственная ваша фотоссесия, которая абсолютно не понравилась, вас лишили индивидуальности, не ваш фотограф».

«Вы тут на себя совсем не похожи. А знаете почему? Двойка визажисту и фотографу. Визажисту за макияж, фотографу за фотошоп.

Вас лишили индивидуальности, вам стали строить стандартное лицо, с «правильным», как сейчас принято, носом, фотограф стёр милые припухлости под глазами, и получилось безликое, стандартное нечто.

Если найдётся идиот, который вас уговорит на силиконовые губы, то в будущем вы будете выглядеть как все, как Боня, например. Говорю как художник.

Ваше истинное лицо прекрасно и индивидуально, его было бы интересно нарисовать. Здесь же убрано всё, что только можно, оставлена только матрица. Гоните в шею визажиста и фотографа».

Ильиных и её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин, воспитывают сына, которого они назвали именем Мир. Малыш появился на свет 16 января 2020 года.



Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении её карьеры, однако позже она его опровергла.