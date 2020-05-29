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Татьяна Тарасова посадила дерево в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес»

Татьяна Тарасова посадила дерево в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посадила дерево в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес».

«С 2010 года в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» вручается премия «Творческое открытие». И носит она имя Олега Янковского. Есть и у меня такая — красная черешня из муранского стекла с автографом Олега Ивановича — первого и бессменного президента Фестиваля. Было это в 2011 году. А сегодня поздравляю «Черешневый лес» с 20-летием и сажаю новое деревце», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

С 2001 года «Черешневый лес» из камерного музыкального фестиваля вырос в одно из самых ярких событий культурной жизни с театральными премьерами и музыкальными событиями, выставками, издательскими и арт-проектами. В 2020 году фестиваль проходит в онлайн-режиме. А саженцы черешни друзья фестиваля сажают рядом со своими домами.

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