Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о своём последнем звонке в школе. В 2020 году из-за пандемии коронавируса последние звонки в российских школах проходили в онлайн-режиме, а выпускные могут быть и вовсе отменены.

«В этом году из-за сложившейся ситуации выпускные балы в школах под вопросом. Прекрасно понимаю разочарование учеников, потому что, как и многие спортсмены, пропустила свой выпускной.

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Мы с лучшей подругой Олей готовились к этому дню, выбирали платья, обсуждали, с кем Оля будет танцевать, а я пыталась не расстраиваться, что пропущу такое событие. Нужно было уезжать со своей командой на сборы.

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Стараясь найти во всём позитивные стороны, решила взять максимум от последнего звонка и готовилась к нему как к главному событию в жизни. Мы с одноклассником, нашим другом ещё с детского садика, танцевали вальс на последнем звонке. Это было потрясающе, как в фильме. До сих пор с теплом вспоминаю тот день.

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Сейчас с радостью вернулась бы в то время и побывала на балу, потому что в профессиональном спорте ты пропускаешь много таких простых, но прекрасных моментов. Зато в жизни спортсменов есть множество других прекрасных событий», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «инстаграме».