Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о своём последнем звонке в школе. В 2020 году из-за пандемии коронавируса последние звонки в российских школах проходили в онлайн-режиме, а выпускные могут быть и вовсе отменены.
«В этом году из-за сложившейся ситуации выпускные балы в школах под вопросом. Прекрасно понимаю разочарование учеников, потому что, как и многие спортсмены, пропустила свой выпускной.
⠀
Мы с лучшей подругой Олей готовились к этому дню, выбирали платья, обсуждали, с кем Оля будет танцевать, а я пыталась не расстраиваться, что пропущу такое событие. Нужно было уезжать со своей командой на сборы.
⠀
Стараясь найти во всём позитивные стороны, решила взять максимум от последнего звонка и готовилась к нему как к главному событию в жизни. Мы с одноклассником, нашим другом ещё с детского садика, танцевали вальс на последнем звонке. Это было потрясающе, как в фильме. До сих пор с теплом вспоминаю тот день.
⠀
Сейчас с радостью вернулась бы в то время и побывала на балу, потому что в профессиональном спорте ты пропускаешь много таких простых, но прекрасных моментов. Зато в жизни спортсменов есть множество других прекрасных событий», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «инстаграме».
- 30 мая 2020
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
-
11:58
-
11:30
-
10:37
-
10:27
-
00:37
- 29 мая 2020
-
23:37
-
23:07
-
20:15
-
19:47
-
18:37
-
16:14
-
15:26
-
13:18
-
12:20
-
11:49
-
09:53
- 28 мая 2020
-
17:23
-
16:45
-
15:39
-
15:25
-
12:47
-
10:00
-
09:22
-
00:30
- 27 мая 2020
-
15:46
-
13:39
-
12:49
-
12:39
-
12:33