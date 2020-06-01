Евгения Медведева: у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, поздравляя всех с Международным днём защиты детей, который отмечается 1 июня, вспомнила о своей маме.
«1 июня — Международный день защиты детей. Берегите своих детей, от которых зависит наше будущее. Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала, и всегда была моей опорой. Именно на неё мне хотелось бы равняться, когда у меня будут свои детишки. Всем мира и тепла», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
С лета 2018 года Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Евгения вошла в состав сборной России на сезон-2020/2021.
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