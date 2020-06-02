Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, чем занималась на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сегодня, 2 июня, спортсменка присоединилась к сбору национальной команды в Новогорске.

«Наконец-то у нас тренировка. Для меня очень большая радость, что я пришла именно в зал. Тут другая атмосфера, всё позитивно очень проходит.

На карантине я занималась, естественно, у меня были тренировки, была подготовка к экзаменам, так как я в этом году сдаю ЕГЭ. Была усиленная подготовка. И сдала на права», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Также она рассказала, как будут проходить тренировки в Новогорске.