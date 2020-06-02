Фигурист Морозов объяснил причины успехов Тутберидзе

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением о работе тренера Этери Тутберидзе. Также Морозов прокомментировал громкий переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой. Она перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Переход Трусовой? Это её решение. Человек волен делать то, что он хочет. Кто-то осуждает Сашу в этой ситуации, кто-то поддерживает… Но говорить можно всё что угодно, переход уже состоялся. И только время покажет, насколько это был правильный выбор.

Причины успехов Тутберидзе? Она нашла ключ к успеху. У неё очень хорошая команда, есть своя система, где все процессы чётко отработаны и отлажены. Все делают свою работу от и до, и в итоге это приносит свои плоды», — приводят слова Морозова «Известия».