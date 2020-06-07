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Трусова сфотографировалась с Титовой и Жилиной на фоне Эльбруса

Трусова сфотографировалась с Титовой и Жилиной на фоне Эльбруса
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию из Кисловодска, где проходит сбор фигуристов академии Евгения Плющенко. На фото Трусова изображена на фоне горы Эльбрус вместе с Софьей Титовой и Вероникой Жилиной.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

В мае Трусова и Жилина перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. На первых тренировках в Кисловодске Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Под руководством нового тренерского штаба Трусова намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Александра рассказала, что мечтает о медленной программе.

Трусова исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер на льду у Плющенко
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