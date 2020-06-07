Трусова сфотографировалась с Титовой и Жилиной на фоне Эльбруса

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию из Кисловодска, где проходит сбор фигуристов академии Евгения Плющенко. На фото Трусова изображена на фоне горы Эльбрус вместе с Софьей Титовой и Вероникой Жилиной.
Фотографию можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
В мае Трусова и Жилина перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. На первых тренировках в Кисловодске Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Под руководством нового тренерского штаба Трусова намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Александра рассказала, что мечтает о медленной программе.
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