Трусова сфотографировалась с Титовой и Жилиной на фоне Эльбруса

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию из Кисловодска, где проходит сбор фигуристов академии Евгения Плющенко. На фото Трусова изображена на фоне горы Эльбрус вместе с Софьей Титовой и Вероникой Жилиной.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

В мае Трусова и Жилина перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. На первых тренировках в Кисловодске Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Под руководством нового тренерского штаба Трусова намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Александра рассказала, что мечтает о медленной программе.