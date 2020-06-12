Евгения Медведева поздравила с Днём России. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева поздравила с Днём России, который празднуется сегодня, 12 июня. Спортсменка выложила в «Инстаграме» своё фото с флагом России, сделанное на одном из соревнований.

«Всех с Днём России! Пусть в нашей большой стране всегда будет мир и взаимопонимание», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Медведевой.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).