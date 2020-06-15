Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала назначение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко тренером сборной России.

«Я думаю, что надо запастить терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

В настоящее время Плющенко с воспитанниками своей академии находится на сборе в Кисловодске. В ходе тренировок перешедшая в межсезонье в его группу двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова восстановила все четверные прыжки, которыми владела, и исполнила четверной риттбергер, который пока никто из женщин не демонстрировал на официальных турнирах.