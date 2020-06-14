Плющенко: мы попали в точку в двух программах с Трусовой, в двух образах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что работа над постановкой программ для его новой подопечной Александры Трусовой практически завершена.
«Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому всё идёт, на мой взгляд, неплохо. Сейчас у нас идёт постановка программ, они практически готовы, их ставит Серёжа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы всё увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах.
Саша прекрасно владеет коньком, у неё прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется", — приводит слова Плющенко ТАСС.
Также Плющенко прокомментировал свой новый статус тренера сборной России.
«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить её новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию её катания», — сказал Плющенко.
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