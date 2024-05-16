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Хореограф Мурашов — об Алиеве: этот человек олицетворяет фигурное катание

Хореограф Мурашов — об Алиеве: этот человек олицетворяет фигурное катание
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о спортсменах, которые в своих программах сохраняют баланс между прыжками и хореографией.

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— Можешь выделить фигуристов, которым сейчас удаётся удерживать баланс между прыжками и хореографией?

— При чистом исполнении программ это французские фигуристы Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа. Дима Алиев — этот человек, мне кажется, олицетворяет фигурное катание, потому что при чистом исполнении его программы очень трогают. Роман Савосин в этом сезоне со своей произвольной программой. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Ранее Егор Мурашов поделился тем, как обстоят дела с его карьерой на данный момент, и ближайших планах.

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