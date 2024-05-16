«Он безумно талантливый человек». Мурашов — о работе с Дикиджи

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал, как работал с Владом Дикиджи над постановкой номера.

— Как тебе работа с Владом Дикиджи? Насколько он был включён в постановку программы?

— Изначально, когда Олег Станиславович предложил мне поставить программу, у меня уже была музыка в голове. Я скинул её Владу, но он сказал, что пока не знает. А через пару часов написал, что уже второй час слушает эту музыку и она ему очень нравится. И я понял, что мы попали в точку. Я приехал в Питер и, честно говоря, был приятно удивлён. Влад очень ответственный человек в плане работы. Мы с ним сдружились, но на льду придерживались субординации хореограф — спортсмен. Он безумно талантливый человек, который будет миллион раз повторять одно и то же, пока у него не получится это сделать безупречно и в музыку. Он очень хорошо танцует, у него есть аудитория в соцсетях. Все движения, которые он делает, я постарался переложить на лёд.