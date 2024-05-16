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Жубер назвал Валиеву своей любимой фигуристкой

Жубер назвал Валиеву своей любимой фигуристкой
Камила Валиева
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Французский фигурист Брайан Жубер рассказал, что российская фигуристка Камила Валиева является его любимицей, а также он заявил, что сожалеет о скандале с допингом.

«Камила — моя любимая фигуристка. Мне очень жаль её», — приводит слова Брайана Жубера «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил результаты спортсменки с даты взятия пробы.

Ранее Жубер заявил, что не понимает решения об отстранении российских спортсменов от соревнований, а уровень турниров в женском одиночном и парном катании упал. Жубер становился чемпионом мира (2007), трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2007, 2009), победителем финала Гран-при (2006/2007) и восьмикратным чемпионом Франции (2003–2008, 2011, 2012).

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