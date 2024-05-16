Жубер — об отстранении российских фигуристов: не понимаю этого, с ними было интереснее

Французский фигурист Брайан Жубер высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Как я отреагировал на отстранение россиян от международных турниров? Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — приводит слова Жубера «Матч ТВ».

Напомним, с марта 2022 года российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU. Последним международным турниром для отечественных фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Жубер становился чемпионом мира (2007), трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2007, 2009), победителем финала Гран-при (2006/2007) и восьмикратным чемпион Франции (2003–2008, 2011, 2012).