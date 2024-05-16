Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Егор Мурашов рассказал, как начал ставить программы спортсменам сборной России

Фигурист Егор Мурашов рассказал, как начал ставить программы спортсменам сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о том, как начал ставить программы фигуристам сборной России.

— Егор, с того момента, как мы общались в последний раз, у тебя произошел буст в твоей постановочной деятельности. Как получилось, что ты стал ставить программы фигуристам сборной России?

— Здесь стоит сказать огромное спасибо Роману Савосину и его тренерскому штабу. Они доверились мне в постановке короткой программы в прошлом сезоне, наверное, с этого всё и началось. Потом, когда я в Сочи ставил программы ученикам Виктории Евгеньевны Буцаевой, там был Олег Станиславович Татауров, он увидел, как я работаю. Он связался со мной в феврале, мы договорились о постановке, с этого момента всё пошло. Плюс мне помогает опыт работы в шоу, я улучшаю свой навык катания, набираюсь идей. Смотрю, как работает Пётр Андреевич Чернышёв и у него учусь, стремлюсь к тому, чтоб делать что-то подобное.

Полное интервью с Егором Мурашовым выйдет на «Чемпионате» в 13:00 мск.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android