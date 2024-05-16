Фигурист Егор Мурашов рассказал, как начал ставить программы спортсменам сборной России

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о том, как начал ставить программы фигуристам сборной России.

— Егор, с того момента, как мы общались в последний раз, у тебя произошел буст в твоей постановочной деятельности. Как получилось, что ты стал ставить программы фигуристам сборной России?

— Здесь стоит сказать огромное спасибо Роману Савосину и его тренерскому штабу. Они доверились мне в постановке короткой программы в прошлом сезоне, наверное, с этого всё и началось. Потом, когда я в Сочи ставил программы ученикам Виктории Евгеньевны Буцаевой, там был Олег Станиславович Татауров, он увидел, как я работаю. Он связался со мной в феврале, мы договорились о постановке, с этого момента всё пошло. Плюс мне помогает опыт работы в шоу, я улучшаю свой навык катания, набираюсь идей. Смотрю, как работает Пётр Андреевич Чернышёв и у него учусь, стремлюсь к тому, чтоб делать что-то подобное.

Полное интервью с Егором Мурашовым выйдет на «Чемпионате» в 13:00 мск.