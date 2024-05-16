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Хореограф Мурашов: тенденции сосредоточены на прыжках, но хочется увидеть именно программу

Хореограф Мурашов: тенденции сосредоточены на прыжках, но хочется увидеть именно программу
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о прыжковых тенденциях в фигурном катании.

— Наверняка тебе как молодому хореографу хочется привнести что-то новое в фигурное катание. Есть ли какие-то тенденции, которые ты бы хотел развить?

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— Безусловно, есть. Но если мы говорим о профессиональном фигурном катании, то, наверное, я хочу, чтобы фигурное катание оставалось фигурным катанием. Понятно, что сейчас тенденции сосредоточены на прыжках, все ребята рано начинают прыгать четверные, но всё-таки хочется увидеть именно программу. С катанием, с эмоциями, с игрой лицом, чтобы то, что ты проживаешь внутри, прочувствовали зрители, судьи. Чтобы они не просто оценивали прыжки на плюсы и минусы, а оценили всю программу и она их действительно тронула. Чтобы люди поняли, что чувствует человек, катая программу, и какие эмоции он хочет передать.

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