«Я неправильно поступил». Ваня Дмитриенко — об отношениях с Камилой Валиевой

Российский певец Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с российской фигуристкой Камилой Валиевой. В ноябре 2022 года в Сети распространилось фото, где Валиева и Дмитриенко гуляют по Казани, держась за руки. Певец заявил, что хотел поддержать спортсменку после скандала с допингом на Олимпиаде-2022 в Пекине, но сделал только хуже.

«Всплыла эта фотка, я её поддержал. Максимально постарался сделать так, чтобы она никуда не пошла. Она только появилась, мне сразу это присылает команда, и мы просто сразу начали писать всем, чтобы её удаляли. Это прям были запросы уже хай-уровня, просили не распространять этого. Это даже в тот момент было, когда Камила ещё об этом не узнала. Об этом узнал я, потому что мне сразу прислали, потому что у меня команда, которая всё мониторит. В итоге она уже об этом узнала, начала переживать. Потому что про неё и так говорит вся страна, я только расстался с Сашей.

Ей в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я стал виновником, я подставил её объективно, что у неё это всё вернулось. Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путём. Я этим сам её подставил. Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался всё это сбавить, реально постарался сделать всё, что мог, но, к сожалению, это уже была безысходная ситуация, там уже нечего было придумать», — сказал Дмитриенко в интервью каналу «Макарена» во «ВКонтакте».

Дмитриенко не раз появлялся на выступлениях Валиевой, а она снялась в его клипе, в котором по сюжету певец делает ей предложение руки и сердца.