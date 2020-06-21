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10-летняя ученица Плющенко прыгнула аксель в 3,5 оборота на удочке

10-летняя ученица Плющенко прыгнула аксель в 3,5 оборота на удочке
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратный олимпиский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку новой ученицы — Алёны Жилиной. 10-летняя фигуристка исполняет аксель в 3,5 оборота на удочке, которую держит её мама Людмила – тренер по фигурному катанию.

«Нам некогда вещать, мы работаем», — подписал Плющенко видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».

«Так работают «Ангелы Плющенко». Три с половиной. Семья Жилиных – красавчики. Наш новый специалист. Умница, работаем, молодцы», – говорит Плющенко в ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее сёстры Жилины перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым. С 1 июня фигуристы академии Плющенко тренируются на федеральной базе в Кисловодске.

Плющенко рассказал, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
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