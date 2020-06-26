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«Даже меня не забыли, ёлки-палки». Плющенко в восторге от базы в Кисловодске

«Даже меня не забыли, ёлки-палки». Плющенко в восторге от базы в Кисловодске
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко провёл экскурсию по музею тренировочной базы «Юг Спорт» в Кисловодске, где воспитанники его академии проводят сбор в рамках подготовки к новому сезону.

«На базе «Юг Спорт» сделан такой красивый олимпийский музей. Вот, например, платье Натальи Бестемьяновой, олимпийской чемпионки 1988 года в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. Это история, здесь все великие, большая часть. Такая вот красота из художественной гимнастики, наши великие хоккеисты, разные медали, кубки. Как красиво всё оформлено! Борцы наши. Здесь у нас и шорт-трек, Виктор Ан. Липницкая, Макс Траньков с Танечкой Волосожар, факел олимпийский. Красота, молодцы. Конечно, руководителю Дрёмову Михаилу Васильевичу огромное спасибо и всем нашим спортивным чиновникам, что делают для нас такие фантастические базы. Смотрите, даже меня не забыли, ёлки-палки… Вот это да. Супер!» — говорит Плющенко в ролике, размещённом в «сториз» его страницы в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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