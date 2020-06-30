Орсер сообщил, что Медведева вернётся в Канаду после открытия границ

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, сообщил, что его подопечная вернётся в Канаду для возобновления тренировок. Ранее стало известно, что Медведева вернулась в Россию из Японии. Спортсменка прошла тестирование на коронавирус, результат был отрицательным.

«Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у неё появится эта возможность», — цитирует Орсера ТАСС.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).