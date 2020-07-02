Загитова и Медведева не попали в новый пул допинг-тестирования фигуристов

Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы ISU.
В пулы тестирования ISU на сезон-2020/2021 вошли 112 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 30 — россияне. Из фигуристов в пул были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (спортивные танцы), а также Алёна Косторная, Андрей Мозалёв, Александра Трусова и Камила Валиева (все — одиночное катание).
Напомним, в минувшем сезоне в пулы допинг-тестирования ISU входило 25 россиян, в их числе были Медведева и Загитова.
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