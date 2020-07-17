Плющенко: Трусова восстановила четверные прыжки. Всё в порядке и с тройным акселем

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова готовится к сезону-2020/2021. В межсезонье Трусова перешла в тренерскую группу Плющенко от Этери Тутберидзе.
«Сборы прошли очень успешно — база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились. Саша восстановила четверные прыжки, всё в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что ещё нужно время вкатать их», — цитирует Плющенко ТАСС.
Также он рассказал о программах, которые будет исполнять Трусова в новом сезоне.
«Мы поставили две программы с Серёжей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для неё. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег — прыжок», очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные.
Если брать женское и мужское одиночное катание, женщины уступают в шаговой канве, у нас с Серёжей Розановым план был на сложные шаги, и она, кстати, их ловко делает», — добавил Плющенко.
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