Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна одной из московских многоэтажек. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН ТВ».
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, с 2016 года выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.
До лета 2018 года Александровская и Уиндзон тренировались в группе россиянки Нины Мозер, однако в межсезонье приняли решение сменить тренера и перешли на работу к канадцу Ришару Готье.
- 18 июля 2020
-
12:20
-
11:26
-
00:41
- 17 июля 2020
-
23:52
-
22:52
-
21:31
-
19:59
-
19:09
-
17:21
-
16:40
-
15:32
-
13:32
-
10:40
-
10:00
- 16 июля 2020
-
22:10
-
16:39
-
12:41
-
11:56
-
11:17
- 15 июля 2020
-
18:19
-
16:42
-
16:32
-
15:48
-
10:22
-
09:20
-
00:09
- 14 июля 2020
-
22:52
-
22:38
-
21:06
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
16:18
-
15:31
-
12:34
Партнерский контент