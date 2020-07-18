Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна одной из московских многоэтажек. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН ТВ».



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, с 2016 года выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.

До лета 2018 года Александровская и Уиндзон тренировались в группе россиянки Нины Мозер, однако в межсезонье приняли решение сменить тренера и перешли на работу к канадцу Ришару Готье.