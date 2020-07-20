Евгения Медведева рассказала трогательную историю о погибшей фигуристке Александровской

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала трогательную историю, связанную с погибшей фигуристкой Екатериной Александровской, которая 17 июля покончила с собой.
«Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трёх лет и начинали вместе кататься.
Она была чуть младше меня, и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко.
Когда мой друг потерял собаку и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужно помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались», — написала Медведева в своём «инстаграме».
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