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Евгения Медведева рассказала трогательную историю о погибшей фигуристке Александровской

Евгения Медведева рассказала трогательную историю о погибшей фигуристке Александровской
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала трогательную историю, связанную с погибшей фигуристкой Екатериной Александровской, которая 17 июля покончила с собой.

«Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трёх лет и начинали вместе кататься.

Она была чуть младше меня, и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко.

Когда мой друг потерял собаку и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужно помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались», — написала Медведева в своём «инстаграме».

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