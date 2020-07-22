Татьяна Тарасова работает с Евгенией Медведевой над короткой программой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с серебряным призёром Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании россиянкой Евгенией Медведевой. Об этом рассказал тренер спортсменки Брайан Орсер.

В настоящее время Орсер находится в Канаде и тренирует Медведеву в удалённом режиме. Спортсменка находится в Москве и готовится к сезону на катке ЦСКА.

«Мы связываемся с Евгенией три-четыре раза в неделю. Она сейчас в Москве, сегодня у неё должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они работают над короткой программой.

Я помогаю Жене с техникой, Трейси Уилсон шлифует всё в целом. И это работает.

Знаете, мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я сосредоточился только на Медведевой», — сказал Орсер в интервью, опубликованном в «инстаграме» team.moonbear.