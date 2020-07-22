Орсер: Тарасова помогает делать короткую программу Медведевой ещё лучше
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о сотрудничестве подопечной с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
«Короткую программу Жене поставил Джеффри Баттл, а Тарасова делится с ней своими отзывами и мыслями, как программу сделать ещё лучше. Она делала то же самое и в прошлые сезоны. Я очень уважаю её и ценю её знания», — цитирует Орсера «Р-Спорт».
В начале июля Медведева приступила к тренировкам в московском ЦСКА. Ранее стало известно, что к новому сезону спортсменка будет готовиться под руководством Елены Буяновой. В Москве Медведева будет жить до открытия канадской границы.
20-летняя уроженка Москвы является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира и Европы.
Татьяна Тарасова работает с Евгенией Медведевой над короткой программой
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