Сотскова: до ОИ-2018 у меня не было другой жизни. Представляла медаль на шее и гимн

Бывшая фигуристка Мария Сотскова рассказала, как справляется с проблемами, возникшими после завершения карьеры. 20-летняя спортсменка объявила о прекращении профессиональных выступлений в начале июля.

«Спорт — это череда побед и поражений. Видя спортсмена на соревнованиях, мало кто до конца понимает, сколько за этим стоит людей и труда. Ежедневный труд тренеров, родителей, спортсмена, врачей и ещё много-много кого.



Я всегда с любовью и трепетом относилась к фигурному катанию, понимая, что нужно вложить и что я могу получить. Вместе с тем как увеличивался уровень соревнований, росла и ответственность, соответственно, росла и тревожность за то, что у тебя что-то не получится. С возрастом приходит полное осознание, что происходит вокруг, и появляются факторы, которые могут расшатать твою психику. До Олимпиады-2018 у меня не было другой жизни, все мысли только об одном. Ты просыпаешься и засыпаешь, представляя медаль на шее и гимн твоей страны, и кажется, что, кроме этого, ничего больше нет, да и не нужно. Но это не так.



Любому спортсмену необходима поддержка и помощь близких людей. Но пока ты сам не проанализируешь и не осознаешь всю реальность, окружающую тебя, справиться будет достаточно сложно. Мне повезло, со мной были люди, которые не давали мне усомниться в себе.



Подытожив вышесказанное, я могу с уверенностью заявить: чтобы справиться со всеми сложностями, нужно смотреть на проблемы шире и находить во всём новые возможности для достижения цели. Будьте сильными и не бойтесь делать то, что вам нравится!» — написала Сотскова на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Сотсковой в "Инстаграме".