Фигуристка Бойкова: приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
«Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.
По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление.
Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Александры Бойковой в "Инстаграме".
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