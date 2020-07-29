Туктамышева: в детстве мне казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже #womenpowerment. Участницы челленджа выкладывают черно-белые фото и рассказывают, что для них значит быть женщиной.
«В жизни у меня никогда не было кумиров среди женщин. В детстве мне вообще казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой, ибо развлечения у меня были далеко не девичьи.⠀
Но с возрастом начала думать: «Хм, а я вроде ничего» — и поняла, что мне нравится быть девушкой. Я хотела быть сильной. Мудрой. Яркой.
Я представляла себе образ несуществующей на тот момент женщины (себя), на которую я хочу быть похожа через десяток лет. Я понимала, к чему мне стремиться.
И мне очень повезло, что в моём окружении есть женщины, которые своим примером показывают, что можно быть тем, кем хочется, не боясь непонимания или критики.
Такие примеры — это и есть поддержка, наглядное руководство к действию. Надеюсь, что мои слова тоже станут для кого-то поддержкой. Не бойтесь проявлять себя! Вы сильные, смелые, уникальные», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Ранее участие в челлендже приняли фигуристки Евгения Медведева и Екатерина Боброва.
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