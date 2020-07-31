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«Что за красотка». Бетина Попова оценила фото Елизаветы Туктамышевой

«Что за красотка». Бетина Попова оценила фото Елизаветы Туктамышевой
Фигурное катание 0

Бывшая фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, оценила фотографию Елизаветы Туктамышевой. Попова выложила снимок в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

«Что за красотка», — написала Попова и отметила Туктамышеву.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный и бронзовый призёр командного чемпионата мира, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионка России 2013 года.

Недавно Бетина Попова поддержала женщин, поучаствовав в челлендже. Смысл челленджа — выложить свою чёрно-белую фотографию и поставить хештег #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).

Бетина Попова поддержала женщин, поучаствовав в челлендже
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