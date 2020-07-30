Бетина Попова поддержала женщин, поучаствовав в челлендже

Бывшая фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, присоединилась к челленджу, в котором пользователи социальных сетей поддерживают женщин.
Смысл челленджа — выложить свою чёрно-белую фотографию и поставить хештег #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).
«Любить себя. Любить людей вокруг. Поддерживать. И оставаться сильными. Каждый человек прекрасен. Каждая женщина заслуживает быть любимой и счастливой. В наших руках возможность сделать мир лучше и добрее», — написала Попова на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Бетина Попова призналась, что из-за занятий профессиональным спортом она была лишена настоящего детства. Фигуристка рассказала и о высокой цене, которую платят спортсмены, чтобы добиться успехов.
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