«Революция!» Елена Ильиных показала фото с макияжем

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, сделавшая макияж, сидит за столиком в кафе.

«Революция!» — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Сама нежность».

«Прекрасна и шикарна».

«Лена, какая ты разная, но всегда красивая! Как жалко, что так рано закончила выступать».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.