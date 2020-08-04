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«Революция!» Елена Ильиных показала фото с макияжем

«Революция!» Елена Ильиных показала фото с макияжем
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, сделавшая макияж, сидит за столиком в кафе.

«Революция!» — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Сама нежность».
«Прекрасна и шикарна».
«Лена, какая ты разная, но всегда красивая! Как жалко, что так рано закончила выступать».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

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