Фигурист Пётр Гуменник набрал 97 баллов на ЕГЭ по химии
Российский фигурист Пётр Гуменник сдал ЕГЭ по химии. Он набрал 97 баллов. О результате экзамена Гуменник сообщил в своём «инстаграме», выложив соответствующий скриншот в «сториз».
Примечательно, что Гуменник и ранее набирал высокие баллы. Например, он получил 98 баллов на экзамене по русскому языку.
Гуменник является бронзовым призёром чемпионата мира 2020 года среди юниоров. Также он завоевал серебряную медаль в финале Гран-при среди юниоров. Кроме того, он становился призёром и победителем этапов юниорской серии Гран-при.
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы отменили чемпионат мира. Накануне, 5 августа, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт в новом сезоне серию Гран-при.
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