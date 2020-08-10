Попова — о переходе Косторной к Плющенко: каждый делает свой выбор – уважайте его

Чемпионка Универсиады-2019 российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, прокомментировала уход Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка приступила к работе в академии Евгения Плющенко.

«Давайте оставим вопросы переходов – тренерам, спортсменам и федерации. Я считаю такие обсуждения неуважительными к тренерским штабам и к самим спортсменам. Каждый делает свой выбор – уважайте его. У каждого спортсмена свой путь и своё отношение к делу», – написала Попова в «инстаграм-сториз».

Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при.