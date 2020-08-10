Косторная и Трусова в академии Плющенко тренируются на льду в разное время

Российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, покинувшие группу Этери Тутберидзе и перешедшие к тренеру Евгению Плющенко, работают на льду в разное время, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, расписание занятий в академии «Ангелы Плющенко» было изменено так, чтобы Косторная и Трусова не делили внимание тренеров.
Ранее Тутберидзе сообщила, что Алёна выдвинула целый список фигуристок, с которыми не хочет выходить на лёд.
Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при.
Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала Гран-при, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
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