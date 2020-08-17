Мишина: произвольную программу Коляде обещал поставить Авербух
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о подготовке бронзового призёра чемпионата мира Михаила Коляды к новому сезону. Коляда перешёл в группу Алексея Мишина, а до этого тренировался у Валентины Чеботарёвой.
«Миша хорошо тренируется, хорошо вписался в группу, демонстрирует работоспособность, занимается с интересом.
Короткая программа уже поставлена, её делала Татьяна Николаевна Прокофьева.
Произвольную программу обещал сделать Илья Авербух. Но он сильно занят на проекте «Ледниковый период», поэтому пока не получается.
Мы с Ильёй уже работали. Он не из тех, кто обещает и не делает. На этой неделе он должен приехать в Петербург», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».
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