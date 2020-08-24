Елена Ильиных показала нежные чёрно-белые фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в своём «инстаграме» две фотографии с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.

«Улыбка — это ответ… Или есть такая фигня, что в «Инстаграм» нужно с обязательной периодичностью выкладывать совместные фото. Не для себя, конечно, а для людей. Всем честной любви и честных постов», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.