Елена Ильиных показала нежные чёрно-белые фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в своём «инстаграме» две фотографии с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.
«Улыбка — это ответ… Или есть такая фигня, что в «Инстаграм» нужно с обязательной периодичностью выкладывать совместные фото. Не для себя, конечно, а для людей. Всем честной любви и честных постов», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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