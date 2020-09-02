Фигуристка Паненкова закончила карьеру в 17 лет. Она занималась у Тутберидзе

17-летняя российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении профессиональной карьеры. С 2016 по 2018 год спортсменка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы.

Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царёвой Анне Владимировне, Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу, Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу. А также огромное спасибо клубу «Самбо-70»! Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней», — написала она в своём «инстаграме».

В сезоне-2017/2018 Паненкова выиграла золото и серебро на этапах юниорского Гран-при, а в финале серии стала пятой. На взрослом чемпионате России она стала восьмой, а в финале Кубка России — третьей.