Евгения Тарасова: Лиза Туктамышева с первой же встречи запомнилась лучезарной

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в команде, двукратная чемпионка Европы, российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, рассказала, что познакомилась со своей подругой, чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, ещё 10 лет назад, будучи одиночницей.

«Как раз на моих первых выездных соревнованиях в Нижнем Новгороде мы познакомились с Лизкой (улыбается). С тех пор мы дружим, общаемся, встречаемся и просто радуемся, что знакомы. Аделину Сотникову я тоже знаю с малых лет, наверное, в Новгороде тоже увиделись впервые. Лиза с первой же встречи запомнилась очень лучезарной, эмоциональной. Мне нравилось находиться с ней рядом, потому что она была очень игривая, весёлая и общительная, а я чуть скромнее, но вместе мы могли и похулиганить. Такой Лиза позитивный человек с самого детства! Сейчас она такая же, какой и была.

Я начала грезить парным ещё в 11-летнем возрасте. Мы с девочками из группы часто пробовали лёгкие парные элементы, например, могли проехаться за ручку в параллельном кораблике. А однажды в Казани было шоу, и меня распределили в совместную партию с одним мальчиком. Он стоял в кораблике, а я ехала в ласточке. Мне безумно понравилось кататься в дуэте, и в том шоу я поняла: моё! Я совсем не боялась. Но тренеры не хотели отдавать меня абы куда, поэтому я осталась в группе одиночников. Только в 14 лет появилась возможность пройти пробы в группу Мозер. Так я оказалась в Москве. Рада, что мама согласилась отпустить меня одну: она не могла бросить дом и уехать со мной, поэтому я жила в училище олимпийского резерва. Ни разу не пожалела, что стала парницей», — приводит слова Тарасовой сайт «Матч ТВ».