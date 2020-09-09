Елена Исинбаева оценила дебют Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева оценила дебют олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в качесте ведущей телешоу «Ледниковый период». Вчера, 8 сентября, состоялся первый день съёмок, Исинбаева входит в состав жюри.

«Поскольку Алина поступила буквально на днях на факультет журналистики, для неё участие в проекте — лучшая практика. Три месяца будет длиться проект, и у неё есть прекрасный шанс сразу опробовать, каково быть журналистом, каково смотреть четко в камеру, слушать в ухо.

Хотя сегодня она немножечко волновалась, слова путала, но к концу сезона Алина раскроется, покажет весь свой потенциал. Понятно, что достичь олимпийской медали ей удалось упорным трудом. Так и в журналистике она сможет достичь благодаря упорному труду», — цитирует Исинбаеву Sport24.