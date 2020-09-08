Алина Загитова надела золотистое платье в первый день съёмок «Ледникового периода». Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова надела золотистое платье в первый день съёмок очередного сезона шоу «Ледниковый период». Фотография со съёмочной площадки опубликована на странице teamzagitova в «Инстаграме». На коленях у Алины сидит младшая дочь соведущего Загитовой — олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина.

Фото можно посмотреть на странице teamzagitova в «Инстаграме».

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.